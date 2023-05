So ausgeliefert fühlte sich Kesha einst ihrer Angststörung!

Sie ist auf dem Weg der Besserung! Kesha (36) hatte als Sängerin in den frühen 2010er-Jahren große Erfolge feiern können. Daraufhin wurde es um die "Die Young"-Interpretin jedoch etwas still, bis die gerichtliche Auseinandersetzung mit ihrem ehemaligen Produzenten Dr. Luke (49) durch die Medien ging. Vor allem seit ihrem Durchbruch leidet die Musikerin unter starken Ängsten, die mal mehr und mal weniger zum Vorschein kommen. Jetzt äußert sie: So ausgeliefert fühlte sich Kesha ihrer Angststörung zeitweise!

Im Talk mit Apple Music schildert die "Your Love Is My Drug"-Interpretin: "Ich musste eine verrückte psychische Erfahrung durchmachen im Rahmen meiner Angststörung. Ich dachte sogar, dass ich vielleicht eine Art Psychose durchmache." Dann habe sich die Sängerin vermehrt mit ihren psychischen Problemen beschäftigt. Sie lernte wohl durch Spiritualität mit ihrer Panik und ihren Ängsten besser umgehen zu können.

Vor knapp einer Woche veröffentlichte die 36-Jährige ihr neues Album "Gag Order". In diesem und vor allem im Song "Eat The Acid" verarbeite das Popsternchen ihre schlimmen Erfahrungen bezüglich ihrer Psyche. Kesha meint, Musik sei das ultimative Mittel, um gegen mentale Probleme anzukämpfen.

Getty Images Kesha im Jahr 2021

Getty Images Kesha während der Release-Feier für ihr Album "Gag Order"

Getty Images Kesha, Sängerin

