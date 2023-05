Hater kritisieren sein Aussehen: So reagiert Taylor Lautner!

Er gibt ehrliche Worte von sich! Taylor Lautner (31) machte sich als Schauspieler in Hollywood einen Namen. Vor allem seine Rolle als Jacob in der Twilight-Reihe verhalf dem Hottie zu großem Ruhm. Der Film-Darsteller wurde von vielen Fans vor allem auch wegen seines attraktiven Aussehens gefeiert. Wie jeder Mensch veränderte sich auch er im Laufe der Jahre – doch das scheint so manchem Social-Media-User ein Dorn im Auge zu sein. Nun kommentiert Taylor den Netz-Hate, den er regelmäßig zu spüren bekommt!

Via Instagram schildert der 31-Jährige: "Hätte ich die Kommentare, die ich auf meinem Account lese, vor wenigen Jahren gelesen, dann hätten diese mich dazu animiert, dass ich mich einfach bloß in ein Loch verkriechen möchte." Heute sehe das zum Glück anders aus und der Schauspieler lasse sich nicht mehr von beleidigenden Kommentaren runterziehen. "Wenn man Wert darauf legt, was andere Menschen von einem denken, dann fühlt man sich auch entsprechend. Aber wenn man Wert darauf legt, zu wissen, wer man selbst ist und was man liebt, dann können einem solche negativen Aussagen nichts ausmachen", ergänzt der "Twilight"-Darsteller.

Taylor erachte es zudem als extrem wichtig, sich in seinem Leben mit Leuten zu umgeben, die einem wirklich gut tun. Das sind im Falle von dem Schauspieler wohl seine Liebste sowie seine Freunde. Der 31-Jährige meint, auf diese Menschen sei immer Verlass.

Anzeige

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

Anzeige

Instagram / taydome Taylor Dome und Taylor Lautner im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de