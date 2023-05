Kevin Hart ist stolz: Tochter Heaven hat Schulabschluss!

Kevin Hart (43) wird ganz emotional! Der Comedian ist Vater von vier Kindern. Mit seiner ersten Frau Torrei (45) hat er eine Tochter namens Heaven (18) und einen Sohnemann namens Hendrix (15). Mit Eniko (38), seiner jetzigen Gattin, bekam er zudem die beiden Sprösslinge Kenzo (5) und Kaori. In seinen Comedy-Programmen erzählt der TV-Star nur allzu gerne lustige Anekdoten über seinen Nachwuchs. Nun gab Kevin auch auf Social Media einen Einblick. Denn seine Tochter hat einen wichtigen Meilenstein erreicht!

Via Instagram widmete Kevin seiner Erstgeborenen einen emotionalen Post. Heaven hat nämlich den Abschluss von der Highschool in der Tasche – ihr Vater platzt deswegen fast vor Stolz. "Ich bin so stolz auf mein kleines Mädchen", schrieb der vierfache Vater zu seinem niedlichen Schnappschuss der beiden. Auf dem Foto fällt besonders auf, dass aus Heaven inzwischen eine junge Dame geworden ist. "Du bist die beste große Schwester aller Zeiten! Wir alle lieben dich so sehr!", schwärmte der "Ride Along"-Star abschließend.

Erst im März gab es im Hause Hart etwas Großes zu feiern. Denn Heaven hatte ihren 18. Geburtstag gefeiert. Zu ihrem Ehrentag hatte der 43-Jährige einen zuckersüßen Throwback-Schnappschuss von seinem Töchterlein geteilt. "Wow, wo ist die Zeit geblieben?", hatte Kevin sich zu dem Bild sentimental gefragt.

Getty Images Eniko und Kevin Hart im März 2023

Instagram / kevinhart4real Heaven, Kaori , Hendrix und Kenzo, Kevin Harts Kinder

Instagram / kevinhart4real Kevin Harts Tochter Heaven

