"Mir egal!": Lala Kent trotzt Hatern nach Lippenvergrößerung

Klare Ansage! Die Reality-Persönlichkeit Lala Kent (32) hat neben einer erfolgreichen Karriere im TV vor allem mit ihrer Beauty-Linie Give them Lala von sich reden gemacht. Mit ihren gelegentlichen Schönheitseingriffen geht sie auf Social Media ganz offen um. Nachdem sich andere im Netz gegen ihre angeschwollenen Lippen ausgesprochen hatten, macht Lala nun klar: Es ist ihr egal, was Hater über ihre Beauty-Eingriffe sagen!

Auf Instagram wandte sich der "Vanderpump Rules"-Star an seine Follower, um auf Kritik bezüglich ihrer angeschwollenen Lippen zu reagieren: "Ich brauche niemanden, der sagt: 'Hör auf, dein Gesicht anzufassen'. Macht euch keine Sorgen, wer mein Gesicht anfasst, denn das, was in meinem Gesicht steckt, beeinflusst euch in keiner Weise." Für ihre Hater hat Lala ein ganz klares Statement: "Es ist mir egal, wie euer Gesicht aussieht. Kümmert euch nicht darum, wie meins aussieht."

Während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2020 hatte Lala eine Filler-Pause eingelegt. Für einige Monate verzichtete das TV-Gesicht auf Eingriffe, ehe sie ihre Follower erneut an ihren Beauty-Verwandlungen teilhaben ließ. Eventuell hat auch die medienwirksame Trennung vom Produzenten Randall Emmett damit zu tun, dass sich die Blondine plötzlich wieder vermehrt auf sich und ihre Selbstoptimierung konzentrieren möchte.

Getty Images Lala Kent, "Vanderpump Rules"-Star

Instagram / lalakent Lala Kent posiert mit ihrem Baby

Instagram / lalakent Lala Kent im September 2021

