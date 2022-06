Lala Kent (31) hat sich unters Messer gelegt. Die "Vanderpump Rules"-Darstellerin bekam vor rund einem Jahr ihr erstes Kind mit ihrem Ex-Verlobten Randall Emmett. Das Elternglück scheiterte jedoch nur wenige Monate später, als sich Lala und Randall trennten. Aufgrund dieses Tiefschlages fokussiert sich die Beauty nun auf sich und verriet bereits Anfang des Jahres, dass sie sich nun Beauty-OPs gönnen wolle. Ihre ersten Operationen hat sie jetzt hinter sich: Lala ließ sich die Brüste machen und das Ohr anlegen.

Die Schauspielerin veröffentlichte ein Video auf Instagram, in dem sie direkt nach den Schönheitseingriffen noch leicht benebelt zu sehen ist und lustige Kommentare von sich gibt. "Ich fühle mich ausgelaugt. Ich will mein Bett und meine Hausfrauen", hört man Lala sagen. Dem fügt sie hinzu: "Ich will mein Bett mit einem Föhn erwärmt haben und dann hineinsteigen."

Über die Eingriffe sei sie aber glücklich. "Im Aufzug habe ich weiter geredet und jedem, der hereingekommen ist gesagt: 'Ich habe meine Brüste machen lassen'", schrieb sie belustigt unter ihren Post. Auch ihre Fans scheinen amüsiert. "Das ist der Grund, warum ich dich liebe", ist nur einer von vielen Kommentaren und Lach-Smileys, die unter dem Video zu finden sind.

Getty Images Randall Emmett und Lala Kent bei Elton Johns Oscar-Party, 2019

Getty Images Lala Kent im November 2019 in Santa Monica

Instagram / lalakent Lala Kent, Reality-TV-Star

