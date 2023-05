Porsche explodiert: So schlimm war Vorfall für Davina Geiss

Davina Geiss (19) musste eine schlimme Erfahrung machen! Bereits im Januar teilte ihr Vater Robert Geiss (59) eine Aufnahme, auf welcher sein Porsche komplett ausgebrannt zu sehen war. Vor dem Brand war seine Tochter Davina in das Auto gestiegen und hatte mitbekommen, wie das Fahrzeug zu qualmen begonnen hatte. Der Teenager lag daraufhin sogar mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus. Nun wird das ganze Ausmaß des Vorfalls bekannt.

Die schlimme Erfahrung wird in der aktuellen Folge der Show "Davina & Shania – We Love Monaco" thematisiert. Davina berichtet von der Situation: "Ich habe keine Luft bekommen. Das war schwarz. Schwarzer Rauch. Überall." Schließlich hatten sogar 15 Feuerwehrwagen anrücken müssen. "Ich glaube, das war wirklich das Schlimmste, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Ich bin auch sehr traumatisiert", gibt die 19-Jährige zu.

Der Vorfall hatte nicht nur den Porsche des Unternehmers betroffen. Auch drei weitere Autos in der Tiefgarage hatten Feuer gefangen. Bis heute habe niemand die Ursache für den Brand herausfinden können. Davina beschäftigt diese Erfahrung auch weiterhin: "Ich leide darunter. Ich war ja diejenige, die damit gefahren ist und ich will einfach nur wissen, was mit dem Auto passiert ist, weil ich hätte ja in diesem Auto sterben können."

Anzeige

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss' Porsche

Anzeige

RTLZWEI Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / the_real_davina_geiss Robert Geiss, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de