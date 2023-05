Weitere Kinderwunschbehandlung: Hat HealthyMandy Hoffnung?

Ist HealthyMandy noch zuversichtlich, dass ihr Kinderwunsch in Erfüllung geht? In den vergangenen Monaten hatte die Influencerin zahlreiche Schicksalsschläge verkraften müssen. Nachdem sie und ihr Partner FitnessOskar Ende des vergangenen Jahres ihren Sohn Rio verloren haben, erlitt die YouTuberin erst vor wenigen Wochen eine Fehlgeburt. Dennoch will sie weiterhin versuchen, wieder schwanger zu werden. Doch hat Mandy noch Hoffnung, dass die Kinderwunschbehandlung klappt?

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story verrät die Blondine, dass sie derzeit gar nicht wirklich über den Ausgang ihrer Kinderwunschbehandlung nachdenke und auf den Rückruf des Arztes warte. "Ich kenne den Ablauf. Ich bin zuversichtlich, dass gesunde Embryonen dabei sein werden und bin ganz froh, aktuell eine 'Zwangspause' zu haben", gibt Mandy offen zu. Sie wolle die Zeit nun nutzen, um Kraft zu sammeln und dann im Juli oder August den Fokus wieder auf ihren Kinderwunsch legen.

Aufgrund der vergangenen Schicksalsschläge macht die YouTuberin derzeit eine wahre Achterbahn der Gefühle durch. Auf die Frage eines Fans, wie sie ihr aktuelles Leben in drei Wörtern beschreiben würde, antwortet Mandy daher: "Trauer, Liebe, Stärke".

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy, April 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im Februar 2023

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy im Januar 2023

