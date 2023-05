"Bauer sucht Frau"-Carolin hatte noch nie einen Freund!

Wird Carolin bei Bauer sucht Frau ihr Glück finden? Auch in diesem Jahr hoffen in der von Inka Bause (54) moderierten Kuppelshow einsame Farmer darauf, ihre bessere Hälfte zu finden. Am Montag wurden die 15 neuen liebeswilligen Kandidaten vorgestellt. Zum ersten Mal sind auch viele Frauen dabei – und diese wollen es wirklich wissen: Die angehende Pferdewirtschaftsmeisterin Carolin war noch nie in einer Beziehung und will sich nun endlich verlieben!

Die 26-Jährige erklärt in der Show, dass sie einfach nicht mehr allein sein wolle: "Ich möchte abends, wenn ich nach Hause komme, auch mal mit jemandem kuscheln. Deshalb wünsche ich mir einen romantischen Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen kann." Die junge Farmerin legt besonders Wert auf die inneren Werte: "Optik ist nicht das Wichtigste. Es muss vom Charakter her passen und vom Gefühl, das wir füreinander haben."

Die Kuh- und Pferdehalterin Alexandra hingegen hat schon viel Erfahrung in Sachen Liebe. Immerhin war sie bereits in einer zehnjährigen Beziehung. Doch seit dem Ende dieser vor einem Jahr ist die Brünette Single. Jetzt will auch sie ihren Traummann im TV finden. Dieser sollte "unbedingt treu, witzig und schlau" sein.

