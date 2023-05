"Ex on the Beach"-Rauswurf: Er muss die Villa nun verlassen

Für ihn ist das Abenteuer Ex on the Beach vorbei. In dem Reality-Format treffen prominente und weniger prominente Singles auf ihre Ex-Partner. Neben der Suche nach einer neuen großen Liebe setzen die Teilnehmer sich auch mit den ungeklärten Problemen ihrer früheren Beziehungen auseinander. Zu allem Übel stehen sie dann irgendwann vor der Wahl zwischen Ex und neuem Flirt – und jetzt trifft Gabriela die schwere Entscheidung.

Für sie heißt es in der neuen Folge "Ex on the Beach" nämlich "Ex or Next". Die Brünette soll sich zwischen ihrem Verflossenen Kimi und dem neuen Flirt Dominik entscheiden und das fällt ihr sichtlich schwer. Letztlich darf Dominik bleiben, aber Kimi ist mit der Entscheidung offenbar gar nicht glücklich. Er weigert sich sogar, seiner Ex zuzuhören: "Ich will nicht mit dir reden." Gabriela versucht sich mehrfach zu entschuldigen und bricht dann sogar in bittere Tränen aus. "Mir tut alles weh, mein Herz, mein Bauch. Es tut mir auch so leid, aber ich musste eine Entscheidung treffen", schluchzt sie.

Gabriela scheint mit Kimi keine Zukunft zu sehen. Mit Dominik stimmt die Chemie hingegen wohl eher. Der einstige Temptation Island-Verführer flirtete zwar schon vorher eine Menge, doch die exotische Gabriela hat es ihm angetan. "Ich finde sie megaheiß!", meinte er. Und das, obwohl er zuvor anmerkte, dass die Brasilianerin einer früheren Flamme ähnlich sehe.

Gabriela, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

RTL / Frank J. Fastner Gabriela, "Ex on the Beach"-Kandidatin

