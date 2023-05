Fast elf Monate alt: So macht sich Anne Wünsches Sohn Sávio

Anne Wünsche (31) ist seit rund elf Monaten stolze Dreifach-Mutter! Die Influencerin durfte nach ihren Töchtern Miley und Juna – die sie aus vorherigen Beziehungen hat – im Sommer 2022 ihr drittes Kind auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (34) bekam die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin den kleinen Sohnemann namens Sávio Elio. Aber wie entwickelt sich der Kleine denn gerade eigentlich? Im Promiflash-Interview gibt Anne jetzt ein Update...

"Er kann jetzt schon laufen, aber er krabbelt trotzdem noch lieber", berichtet Anne im Rahmen der Eröffnung ihres Glitzer Cafés gegenüber Promiflash. Trotzdem mache Sávio im Moment "diesen typischen Baby-Quatsch" – er räume Blumentöpfe und Schubfächer leer und nehme alles in den Mund. "Man muss ihm rund 20.000 Mal am Tag das Leben retten, weil wieder irgendwas im Mund ist", grinst die Influencerin.

Im Moment muss sich Anne neben der Eröffnung ihres Cafés auch allein um die drei Kids kümmern – ihr Freund Karim ist zurzeit nämlich in den USA. "Karim ist in New York. Aber das war eben schon so lange geplant, seit circa einem halben Jahr war diese Reise schon fest gebucht", erklärte die Unternehmerin vor wenigen Tagen. Vor seiner Abreise habe er sie aber total unterstützt und ihr unter die Arme gegriffen.

