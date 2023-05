Insider verrät: Céline Dions Tour wird noch stattfinden!

Es scheint, als könnten ihre Fans aufatmen! Céline Dion (55) hatte im Dezember des vergangenen Jahres publik gemacht, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet. Das sogenannte Stiff-Person-Syndrom verursacht Krämpfe und schränkt die Mobilität der Sängerin stark ein – und das hat Folgen. Am Freitag gab die "My Heart Will Go On"-Interpretin bekannt, dass ihre geplante Welttournee abgesagt sei. Ein Insider meint aber, die Tour wird trotzdem irgendwann stattfinden!

"Im Moment konzentriert sie sich auf ihre Gesundheit", erklärt eine anonyme Quelle gegenüber People. Es wäre Célines Fans gegenüber nicht fair gewesen, die Shows weiter zu verschieben. "Das Ziel ist, dass sie wieder auf Tournee geht, aber erst, wenn es ihr besser geht", plaudert der Insider weiter aus.

Auch Céline selbst meldete sich bereits bei Instagram zu Wort: "Es tut mir sehr leid, dass ich euch alle wieder einmal enttäuschen muss. Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen. Aber auf Tour zu gehen, kann sehr schwierig sein, selbst wenn man hundertprozentig fit ist." Außerdem machte die gebürtige Kanadierin deutlich: "Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde."

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Getty Images Céline Dion, Met Gala 2019

Getty Images Céline Dion, Juli 2017

