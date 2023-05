Das liebt Paola Maria besonders an ihrem Freund Alex Thoss!

Paola Maria (29) hat in Alexander Thoss wohl den Richtigen gefunden! Die YouTuberin hatte Anfang 2022 gemeinsam mit ihrem Ex Sascha Koslowski (36) überraschend öffentlich gemacht, dass sie ihre Ehe beenden wollen – die beiden waren rund neun Jahre zusammen gewesen. Einige Monate später fand die Brünette in dem Unternehmer Alex dann erneut die Liebe. Nun verriet Paola Promiflash, weswegen sie ihren aktuellen Partner so sehr liebt!

Promiflash hat Paola beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln getroffen. Dort sprach sie offen darüber, wie gut ihr Alex ihr tut: "Alex hat mir vor Augen gehalten, wer ich eigentlich bin und dass es in Ordnung ist, dass ich all das tue, was ich möchte. Er schränkt mich in keiner Sache ein oder diktiert mir irgendwas vor." Er unterstütze sie dabei, ihren Weg zu finden.

Auch über das Verhältnis zu ihrem Ex Sascha verlor die Influencerin ein paar ehrliche Worte. "Wir sind jetzt nicht die dicksten Freunde. Für mich ist unser Kontakt hauptsächlich für unsere Kinder", meinte sie – betonte aber auch, dass sie ihrem ehemaligen Partner nur das Beste wünsche.

Anzeige

AEDT / ActionPress Alexander Thoss und Paola Maria, 2022

Anzeige

ActionPress Paola Maria im Mai 2023 in Köln

Anzeige

ActionPress Alexander Thoss und Paola Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de