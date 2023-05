Nichts Ernstes? Kylie Jenner und Timothée treffen sich noch!

Bahnt sich zwischen Kylie Jenner (25) und Timothée Chalamet (27) nun eine Romanze an oder nicht? Schon seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Liebe zwischen dem Reality-Sternchen und dem Schauspieler. Trotz Fotos, welche die Unternehmerin beim Besuch bei dem Dune-Star zeigen, äußerte sich noch keiner der beiden. Ein Insider will nun wissen, was wirklich zwischen Kylie und Timothée läuft!

"Kylie genießt das Daten, aber ihr hauptsächlicher Fokus liegt darauf, eine Mutter zu sein", erklärt ein Tippgeber gegenüber People. Zwar verbringen die Zweifachmama und der 27-Jährige laut der Quelle noch immer Zeit miteinander, doch ernst soll es zwischen ihnen nicht sein.

Erst vor wenigen Tagen wurde Kylie dabei gesichtet, wie sie Timothée besuchte. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen das Auto der 25-Jährigen vor dem Haus des Dune-Stars. Laut dem Magazin sei sie dort gegen zehn Uhr angekommen – kurz darauf habe ein anderes schwarzes Auto das Anwesen verlassen. Ob die Beauty darin saß, ist nicht klar.

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass sie sich bald selbst zu den Gerüchten äußern? Ja, ich glaube schon! Nein, vermutlich nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de