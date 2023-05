Paradiesische Grüße: Paola Maria zeigt ihre heiße Kehrseite

Paola Maria (29) liefert heißen Content! Die Influencerin steht schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Neben ihrem Alltag als Mama und Unternehmerin zeigt sie auch die schwierigen Zeiten. Vergangenes Jahr machten sie und ihr Ex Sascha Koslowski (36) ihre Trennung bekannt. Gegenüber Promiflash erklärte sie, noch keinen Frieden mit dem YouTuber geschlossen zu haben. Trotzdem scheint sie happy: Ihren Fans schickt Paola nun paradiesische Grüße!

Vor Kurzem gönnte sich die Beauty einen Urlaub auf den Malediven. Nun gibt es auf Instagram noch ein paar Eindrücke von der wunderschönen Auszeit. Paola posiert auf den Pics total sexy und selbstbewusst am Strand – und zeigt dabei auch ihre heiße Kehrseite. Nicht nur ihre Follower sind begeistert, sondern auch ihr neuer Partner Alexander Thoss. Er kommentiert die sonnigen Schnappschüsse mit ein paar Strand-Emojis und dem Wort "Du".

Wie gut es zwischen den Turteltauben läuft, erklärte sie erst vor Kurzem gegenüber Promiflash: "Alex hat mir vor Augen gehalten, wer ich eigentlich bin und dass es in Ordnung ist, dass ich all das tue, was ich möchte. Er schränkt mich in keiner Sache ein oder diktiert mir irgendwas vor."

