Sydney Sweeney hatte mit Co-Star Glen Powell jede Menge Spaß

Sydney Sweeney (25) kann nur Positives über ihren Co-Star berichten! In den vergangenen Wochen sorgte die Schauspielerin mit ihrem "Anyone But You"-Kollegen Glen Powell (34) für jede Menge Liebesgerüchte: Die zwei sollen sich am Set verdächtig nahegekommen sein. Anschließend sollen sich der Blondschopf und seine Freundin Gigi Paris getrennt haben. Rund einen Monat später erinnert sich Sydney an die Zeit mit Glenn zurück und kommt dabei so richtig ins Schwärmen...

Im Interview mit Variety sprach die 25-Jährige über ihren neuesten Streifen und kam dabei auf ihren Filmpartner zu sprechen. "Es hat so viel Spaß gemacht, ganz ehrlich. Wir haben jeden Tag gelacht und die Besetzung und die Crew waren einfach ein Haufen großartiger Leute und wir haben uns alle gut verstanden", erklärte Sydney. Zudem betonte die Euphoria-Bekanntheit, dass sie es sich vorstellen könne, noch weitere Liebeskomödien zu drehen.

Obwohl sich Sydney und Glen also auch abseits der Kamera prächtig verstehen, scheint an den Gerüchten nichts dran zu sein. Vor wenigen Tagen wurde die Blondine gemeinsam mit ihrem Verlobten Jonathan Davino am Flughafen von Nizza gesichtet. Außerdem zeigte sich Sydney zuvor in Cannes mit ihrem Verlobungsring.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Met Gala 2023

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

