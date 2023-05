Wie süß! Mario Götze spielt mit seinem Sohn Rome Fußball

Wie der Vater, so der Sohn! Im Jahr 2018 machten Mario Götze (30) und Ann-Kathrin (33) Nägel mit Köpfen und gingen den Bund der Ehe ein. Zwei Jahre später wurde ihr Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnes Rome (2) gekrönt. Der Kleine darf sich nun auch auf Verstärkung freuen, denn seine Mama ist aktuell wieder schwanger. Die Zeit, bis sein Geschwisterchen auf der Welt ist, vertreibt sich Rome mit Papa Mario auf dem Fußballplatz.

Auf Instagram teilte der Profi-Fußballer jetzt niedliche Schnappschüsse mit seinem Sohn. Auf den Bildern ist zu sehen, wie sich der Sportler und sein Junge in kompletter Eintracht-Frankfurt-Montur den Ball auf dem Platz hin und her kicken. Dabei haben die zwei augenscheinlich eine Menge Spaß. "Danke an Trainer Romi für die zusätzlichen Trainingseinheiten vor dem Pokalfinale am Samstag! Wir sind vorbereitet", scherzte der 30-Jährige liebevoll unter seinem Beitrag.

Doch könnte Mario in paar Monaten mit einem zweiten Sohn auf dem Platz stehen? Wie Bild Anfang Mai berichtet hatte, sollen der Eintracht-Frankfurt-Kicker und Ann-Kathrin dieses Mal ein Mädchen erwarten. Bislang bestätigen die bald zweifachen Eltern das noch nicht – ob das stimmt, wird sich aber bald herausstellen.

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome

Anzeige

Instagram / mariogotze Mario Götze mit seinem Sohn Rome im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de