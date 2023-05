"Everwood"-Schauspieler John Beasley ist mit 79 gestorben

Traurige Nachrichten erschüttern Hollywood! John Beasley hatte 1990 sein Filmdebüt mit der Produktion "Rapid Fire" gegeben. Seitdem konnte der Schauspieler immer wieder auf der Kinoleinwand oder auf dem Fernsehbildschirm seine Fans begeistern. Besonders bekannt ist der zweifache Vater für seine Rolle in der Serie "Everwood". Zudem spielte er in "The Purge: Anarchy", "Lost Souls – Verlorene Seelen" sowie "Sinister 2" mit. Nun stirbt John im Alter von 79 Jahren!

Wie Johns Sohn gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt, starb der Filmstar gestern unerwartet in einem Krankenhaus in Nebraska. Dort waren Tests an seiner Leber durchgeführt worden. Der US-Amerikaner hinterlässt seine Frau Judy Beasley, zwei Söhne und sechs Enkel.

John kann zudem zahlreiche Gastrollen in bekannten Produktionen vorweisen. Unter anderem spielte er in Episoden von "CSI: Den Tätern auf der Spur", "Navy CIS", "CSI: Miami" sowie in "The Mandalorian" mit. Seine letzte Rolle verkörperte er vergangenes Jahr in dem Science-Fiction-Thriller "Firestarter".

