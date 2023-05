Eindeutig: Diese zwei GNTM-Kandidatinnen sind eure Favoriten

Das Finale rückt immer näher! Dieses Jahr flimmert bereits die 18. Staffel Germany's next Topmodel über die Bildschirme. Vergangene Woche kämpften die Mädels um den Einzug in die Top Ten. Dabei konnte sich Nina nicht durchsetzen – für die 22-Jährige ist der GNTM-Traum nun vorbei. Aber welche der verbleibenden Kandidatinnen wird am Ende gewinnen? Die Promiflash-Leser haben zwei ganz klare Favoriten!

Insgesamt 2.191 Personen stimmten bei der Promiflash-Umfrage [Stand 15. Mai, 8:10 Uhr] darüber ab, welche der zehn Mädels gewinnen soll. 757 Menschen und damit 34,6 Prozent sehen Selma als Siegerin. Nur knapp dahinter mit 640 Votes (29,2 Prozent) liegt Ida. Die letzten beiden Plätze belegen Coco mit 45 Stimmen (2,1 Prozent) und Olivia, für die nur 34 Leser (1,6 Prozent) gevotet haben.

Kandidatin Nina, die knapp an der Top Ten vorbeigerutscht ist, hat zwei komplett andere Favoritinnen. "Ich finde Anna-Maria und Katherine sehr stark. Vor allem bei [Katherine] merkt man auch einen sehr krassen Push nach oben. Ihr Shooting [...] war ja auch Hammer", verriet sie im Interview mit Promiflash.

Instagram / selmamayy Selma, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben/Sven Doornkaat Ida Kulis bei GNTM 2023

Copyright: ProSieben/Richard Hübner Katherine und Nina bei GNTM

