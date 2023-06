Neue Fotos: Aurora Ramazzotti kuschelt mit ihrem Sohn Cesare

Sie schwebt im absoluten Mama-Glück! Aurora Ramazzotti (26) hatte ihre Fans vergangenes Jahr mit süßen Neuigkeiten überrascht: Sie und ihr Partner Goffredo Cerza werden Eltern! Ihr kleiner Sohn erblickte Ende März das Licht der Welt und trägt den Namen Cesare. Seit der Geburt versorgt die Tochter von Michelle Hunziker (46) ihre Fans mit zuckersüßen Schnappschüssen ihres neuen Familienmitglieds – nun teilt Aurora eine putzige Bilderreihe, auf der sie mit ihrem Cesare posiert!

Auf ihrem Instagram-Profil postet die 26-Jährige einige Aufnahmen, auf denen sie mit ihrem Söhnchen zu sehen ist. Ganz entspannt hält sie ihren Kleinen auf dem Arm, schaut ihn stolz an und wirkt dabei superhappy. Dabei tragen Mama und Kind jeweils ein sommerliches Outfit in Blau: Aurora betont ihren After-Baby-Body mit einem hautengen, kurzen Einteiler – ihr Nachwuchs bezaubert in einem Strampler mit Eis-Motiv und gelben Söckchen.

Aurora scheint die freie Zeit mit ihrem Sprössling total zu genießen – aber auch wenn es mal stressiger für die italienische Moderatorin wird, steht Cesare an erster Stelle. Das zeigte sie ihren Followern zuletzt mit einem lustigen Foto aus dem Beauty-Salon: Inmitten von Friseurinnen und Fußpflegerinnen gab sie ihrem Baby ganz entspannt die Brust.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare im Juni 2023

