Aurora Ramazzotti stillt ihr Baby während Beautybehandlung!

Aurora Ramazzotti (26) ist offenbar in ihrer Mama-Rolle angekommen! Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) ist bereits seit rund sechs Jahren glücklich mit ihrem Partner Goffredo Cerza. Ende des vergangenen Jahres hatte die Beauty schöne Neuigkeiten öffentlich gemacht: Sie erwartet ihr erstes Kind. Der kleine Cesare kam vor fast zwei Monaten auf die Welt. Nun zeigt Aurora, wie sie sich als Mutter eingelebt hat!

Die 26-Jährige teilte jetzt auf Instagram ein lustiges Bild. Darauf ist zu sehen, wie sie offenbar in einem Beauty-Salon auf einem Stuhl sitzt. Dabei sind gleich zwei Damen mit der Schönheit der Brünetten beschäftigt: Aurora bekommt ein Haarstyling sowie eine Pediküre – und auch der Sohnemann ist mit von der Partie! Während Mama Aurora verwöhnt wird, stillt sie nebenbei ihr Kind. Dazu schrieb sie: "Multitasking ist der Schlüssel."

Auch Neu-Oma Michelle ist ganz vernarrt in ihren Enkel. Natürlich möchte sie so viel Zeit wie möglich mit dem Kleinen verbringen. Zuletzt wurden die Blondine und ihre Familie in Mailand bei einem Spaziergang in einem Park gesichtet. Auf den Fotos tragen die Familienmitglieder frühlingshafte Kleidung. Die Stimmung scheint ausgelassen zu sein.

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im Februar 2023

Machete / MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrem Sohn Cesare in Mailand im Mai 2023

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrer Familie

