Pietro im Fernsehen heiraten? Laura Maria Rypa ist dagegen!

Wann es wohl so weit sein wird? Pietro Lombardi (30) hatte seiner Laura Maria Rypa (27) im Oktober vergangenen Jahres die Frage aller Fragen gestellt. Und dafür hatte er sich ziemlich ins Zeug gelegt: Er hatte das Haus mit zahlreichen Kerzen und Rosensträußen dekoriert. Vor einer Wand aus weiteren roten Rosen war er dann vor ihr auf die Knie gefallen – und sie hat Ja gesagt. Doch werden Pietro und Laura ihre Hochzeit im Fernsehen zeigen?

Das wollte jetzt ein neugieriger Fan von Laura wissen – doch die Beauty ist von dem Gedanken offenbar nicht so angetan. "Nein, ich mag so was allgemein nicht", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Doch ihre Fans werden an dem besonderen Tag trotzdem einige Einblicke bekommen. "Wir werden Fotos und einige Videos mit euch teilen, aber ansonsten bleibt alles privat", erklärt die 27-Jährige.

Bis es so weit ist, werden sich Pietro und Lauras Follower allerdings noch ein wenig gedulden müssen. Denn bis die Eltern eines gemeinsamen Sohnes vor den Traualtar treten werden, wird es wohl noch ein wenig dauern, plauderte die Netz-Bekanntheit aus: "Wir haben gesagt, dass wir uns noch etwas Zeit damit lassen. Dieses Jahr heiratet mein Bruder und ich will auch, dass Leano alles richtig miterleben kann."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi (r.) mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Leano Romeo, Januar 2023

Wie findet ihr es, dass Laura und Pietro ihre Hochzeit nicht im TV zeigen? 364 Stimmen 31 Total schade! Ich hätte es mir angeschaut. 333 Ich finde es nicht so schlimm.



