Verliert Jennifer Lopez' Ex Alex Rodriguez bald seine Zähne?

Er hat wohl ein Problem! Alex Rodriguez (47) machte sich als Baseball-Spieler einen Namen. Privat konnte er lange Zeit neben Superstar Jennifer Lopez (53) strahlen, doch die Beziehung endete im Jahr 2021. Mittlerweile ist der ehemalige Sportler mit Jac Cordeiro zusammen und die beiden wirken durchaus glücklich. Doch eine gesundheitliche Schreckensnachricht überdeckt nun wohl all seine Freude: Alex könnte alle seine Zähne verlieren!

Im Talk mit CBS News schildert der 47-Jährige, dass er eine Zahnfleischentzündung in frühem Stadium diagnostiziert bekommen habe. Er meint: "Ich war erst vor Kurzem bei meinem Zahnarzt und ich dachte in keinster Weise über eine Zahnfleischentzündung nach. Dann erzählte mir der Arzt die Neuigkeiten." Der Gesundheitsexperte habe Alex erklärt, dass über 65 Millionen US-Amerikaner an der Diagnose leiden. Im schlimmen Fall könne eine Zahnfleischentzündung dazu führen, dass dem Betroffenen die Zähne ausfallen.

Jac wird ihrem Liebsten nach der Diagnose wohl sicher zur Seite stehen. Die beiden sollen laut eines Bekannten perfekt zueinander passen. "Alex und Jaclyn sind beide verrückt nach Fitness und stehen auf Sport und Bodybuilding", erzählte erst kürzlich die Quelle gegenüber People.

Getty Images Alex Rodriguez, ehemaliger Baseball-Spieler

Getty Images Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler

Instagram / arod Jaclyn Cordeiro und Alex Rodriguez

