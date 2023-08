So läuft das Co-Parenting von Alex Rodriguez und seiner Ex

Sie sind beste Freunde! Alex Rodriguez (48) und Cynthia Scurtis (50) hatten sich 2008 voneinander scheiden lassen. Nach der Trennung lief es zunächst nicht allzu rosig für den damaligen Baseballspieler und seine Ex-Frau. Großes Thema war der Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Töchter. 15 Jahre später sieht das Ganze aber anders aus. Inzwischen scheinen alle Streitigkeiten vergessen zu sein. Denn Alex und Cynthia sind heute ein unschlagbares Team.

Die Beziehung zu seiner Ex-Frau macht ihn stolz. "Das ist eines der Dinge, auf die ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben am stolzesten bin. Vergesst die Home-Runs und die Meisterschaft", prahlt der Ex-Sportler gegenüber Us Weekly. In dem Interview erzählt Rodriguez davon, wie glücklich er sei. "Ich glaube, die Kinder stehen bei uns an erster Stelle und da wir beide älter werden, wächst unsere Dankbarkeit enorm", erläutert er weiter.

Nicht nur die Beziehung zu seiner Ex-Frau läuft gut, auch mit seiner aktuelle Freundin Jac Cordeiro soll es keine Probleme geben. Die beiden sind seit fast einem Jahr zusammen. Das Paar teilt sich die Leidenschaft für den Sport. Jedoch sei er nicht so sportlich wie seine Freundin. "Die eine Hälfte von uns ist fit. Bei mir bin ich mir da aber nicht so sicher", scherzt der Ex-Baseballspieler.

