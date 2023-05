Alex Rodriguez und Ex Cynthia feiern Abschluss ihrer Tochter

Sie verstehen sich blendend! Alex Rodriguez (47) und Cynthia Scurtis (50) waren von 2002 bis 2008 verheiratet gewesen. Nach ihrer Trennung lieferten sich der ehemalige Baseballspieler und die Mutter seiner Kinder einen ordentlichen Rosenkrieg. Dabei ging es unter anderem um das Sorgerecht der Töchter und die Unterhaltszahlungen des Sportlers. Inzwischen verstehen sich die beiden wieder super – und Alex und Cynthia feiern jetzt sogar gemeinsam den Abschluss ihrer Tochter Natasha.

Bei Instagram teilt der einstige New York Yankees-Spieler jetzt zuckersüße Schnappschüsse von seiner Cynthia, ihrem neuen Mann und den Töchtern Ella und Natasha. "Tashi, ich kann die Zeit nicht anhalten, deshalb wünsche ich dir, dass du mit Selbstvertrauen in die Welt gehst, deinen Wert kennst und an dich glaubst", schreibt er. Er sei besonders stolz darauf, welcher Mensch aus seinem Kind wurde. "Als dein Vater sollte ich dein Vorbild sein. Aber in den letzten 18 Jahren warst du auch meins. Ich bin immer stolz auf dich!", schwärmt Alex neben dem Foto.

Inzwischen ist nicht nur Cynthia wieder verheiratet, sondern auch Alex ist wieder total in Love – mit Jaclyn Cordeiro. Gegenüber People verriet ein Insider vor wenigen Wochen auch, woran das liegt: "Alex und Jaclyn sind beide fitnessbesessen und stehen auf Sport und Bodybuilding." Hätte sie diese Interessen nicht, würde er die Blondine wohl auch gar nicht daten. "Es ist ein wichtiger Teil seines Lebens", plaudert die Quelle aus.

Instagram / arod Alex Rodriguez und seine Tochter Natasha, Mai 2023

Instagram / arod Natsha Rodriguez, Cynthia Scurtis und Ella Rodriguez, Mai 2023

Instagram / arod Jaclyn Cordeiro und Alex Rodriguez

