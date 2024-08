Nach J.Los Scheidung: Alex Rodriguez teilt kryptische Worte

Nach einigen Monaten voller Spekulationen wurde kürzlich publik, dass Jennifer Lopez (55) ihre Scheidung von Ben Affleck (52) eingereicht hat. Diese Nachricht ist wohl auch nicht an ihrem einstigen Verlobten Alex Rodriguez (49) vorbeigegangen – der sich nun mit ein paar kryptischen Zeilen auf Instagram meldet. In seiner Story veröffentlicht der ehemalige Baseball-Spieler ein Zitat, das folgende Worte liest: "Du gehst entweder in die eine oder in die andere Richtung. Du könntest genauso gut derjenige sein, der über die Richtung entscheidet."

Was Alex damit meint, ist unklar – jedoch ist auffällig, dass er den Beitrag nur wenige Stunden nach Bekanntwerden der Trennung von J.Lo und dem Schauspieler teilt. Es könnte also durchaus sein, dass der 49-Jährige der Sängerin eine versteckte Botschaft senden möchte. Zudem scheint es nicht unwahrscheinlich, dass er dem Beziehungs-Aus seiner Ex eher freudig gegenübersteht. Immerhin fing die "Jenny from the Block"-Interpretin an, den "Batman"-Darsteller zu daten, kurz nachdem bei ihr und Alex Schluss war.

Genauer gesagt wurde die 55-Jährige noch im selben Monat beim Verlassen von Bens Haus erwischt, in dem sie und A-Rod öffentlich machten, dass sie ihre Verlobung aufgelöst hatten – im April 2021. Und obwohl ein Insider zunächst gegenüber People verlauten ließ, J.Lo und der Ex-Mann von Jennifer Garner seien nur Freunde, bestätigten sie wenige Monate später ihre Liebe mit einem Kussfoto im Netz. Nur ein Jahr später gaben sie sich das Jawort – und lassen sich jetzt nach zwei Jahren Ehe scheiden.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Mai 2018 in New York City

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

