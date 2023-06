"Fix und fertig": Nico Legat meldet sich mit Appell an Fans!

Zeigt er nun Reue? Die diesjährige Temptation Island-Staffel hat es in sich. Obwohl der Kandidat Nico Legat im Format immer wieder betont hatte, seine damalige Freundin Sarah Liebich über alles zu lieben, ging er ihr fremd. Und das nicht nur einmal! Zudem versuchte er das Ganze zu vertuschen. Beim Lagerfeuer kam aber alles raus. Nicht nur Sarah, sondern auch die Trash-TV-Fans sind empört: Nun zeigt sich Nico ganz emotional...

In seiner Instagram-Story meldet er sich mit einem Statement bei seiner Community und betont: "Ich bin seit Tagen fix und fertig. Ich schäme mich so sehr für all das, was ich dort getan habe." Nico bereue mittlerweile, was er Sarah angetan hat – und meint, er habe aus seinen Fehlern gelernt. Trotzdem hat er auch eine Bitte an die User auf Social Media: "Lasst meine Familie da raus, die können für mein ekelhaftes Verhalten nichts." Anscheinend bekommt nicht nur er, sondern auch seine Eltern Thorsten Legat (54) und Alexandra Legat Hate ab.

Die beiden TV-Bekanntheiten reagierten auch schon auf Nicos Fremdgeh-Drama in der Sendung. Während Alexandra ziemlich geschockt die Hand vor dem Mund hatte, als sie ihren Sohn beim Seitensprung sah, blieb Thorsten cool und erklärte: "Er ist noch jung, in dem Alter spielen die Endorphine ein bisschen verrückt, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat."

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

Temptation Island, RTL+ Nico Legat, "Temptation Island"-Kandidat

Adolph,Christopher / ActionPress Thorsten Legat und sein Sohn Nico, 2019

