Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown feiern Verlobungsparty

Millie Bobby Brown (19) hat Grund zum Feiern! Anfang 2021 waren Datinggerüchte um die Stranger Things-Bekanntheit und Jake Bongiovi (21) kursiert. Erst ein Jahr später hatten die Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (61) ihre Beziehung offiziell gemacht. Im April gab die Beauty dann preis: Sie und ihr Partner sind verlobt – und deswegen feiern Millie und Jake jetzt eine Party!

Davon teilte Millies Friseur nun süße Schnappschüsse bei Instagram. Zu diesem Anlass trägt die 19-Jährige einen weißen Zweiteiler aus Spitze. Ihr Verlobter posiert in einem grünen Anzug mit einem weißen Hemd. Verliebt schmachten sich Millie und Jake auf den Fotos an. Auf einem weiteren Bild halten sich die beiden Turteltauben eng im Arm – während neben ihnen ein Schild steht mit der Aufschrift: "Mr. und Mrs. Bongiovi". Ob das ein Indiz dafür ist, dass Millie Jakes Nachnamen annehmen wird?

Die Verlobung gab Millie Anfang April über Social Media bekannt. Damals postete sie ein Foto, auf dem Jake sie von hinten umarmt und beide glücklich in die Kamera strahlen. Darauf war ein Detail kaum zu übersehen: Der Klunker an Millies Ringfinger! Zu dem Schnappschuss schrieb sie: "Ich habe dich jetzt drei Sommer lang geliebt, Schatz, ich will sie alle."

Anzeige

Instagram / peteburkill Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Anzeige

Instagram / peteburkill Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown

Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de