Kriselt es? Natalie Portmans Ehemann hatte wohl eine Affäre

Bei diesen beiden kriselt es offenbar ganz schön! Natalie Portman (41) ist seit 2012 mit dem Balletttänzer Benjamin Millepied (45) verheiratet. Besonders viel ist über die Ehe der beiden nicht bekannt. Im vergangenen Jahr gab es aber erste Gerüchte, dass es bei dem Paar kriseln soll. Und das wurde wohl nun auch bestätigt: Natalie und Benjamin stecken in einer waschechten Ehekrise, weil er angeblich eine Affäre hatte!

Wie Page Six berichtet, fand die 41-Jährige heraus, dass ihr Gatte untreu war: Benjamin habe die Schauspielerin mit einer 25-Jährigen während eines Trips nach Frankreich betrogen. Doch die beiden wollen an ihrer Ehe arbeiten. "Sie haben sich nicht getrennt und versuchen, ihre Probleme zu lösen. Ben tut alles, was er kann, um Natalie dazu zu bringen, ihm zu verzeihen. Er liebt sie und ihre Familie", erklärt eine Quelle gegenüber dem Onlineportal.

Für Probleme in der Ehe dürfte auch sprechen, dass Natalie erst kürzlich allein bei den Filmfestspielen in Cannes aufkreuzte. Während sie ihren neuen Film "May December" promotete, war von ihrem Gatten keine Spur. In eleganten Kleidern rockte sie an zwei Abenden den Red Carpet und lächelte damit erst einmal alle Spekulationen weg.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman im September 2022

Getty Images Natalie Portman in Cannes, 2023

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

