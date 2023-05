Natalie Portman ärgern Erwartungen an Frauen in Filmbranche

Natalie Portman (41) erzählt ihre Ansicht. Die Schauspielerin spielte bereits in zahlreichen Filmen mit und sahnte etliche Preise wie etwa einen Oscar ab. Ihr nächster Film "May December" wurde kürzlich auf den Filmfestspielen in Cannes zum ersten Mal gezeigt – das Thema ist jedoch kontrovers. Das nahm Natalie zum Anlass, sich gegen die Erwartungen an Frauen in der Filmbranche auszusprechen.

Wie People berichtet, brachte Natalie in Cannes ihre Ansichten zum Ausdruck und führte das Festival als Beispiel auf, wie unterschiedlich die Erwartungshaltungen an Männer und Frauen sind. "Dieser Aspekt, sogar hier – die unterschiedlichen Verhaltensweisen, die von uns Frauen auf diesem Festival erwartet werden, auch im Vergleich zu Männern. Wie wir aussehen und uns verhalten sollen", erklärte sie. Das zeige sich auch in der Filmbranche, weswegen sie als Frau häufiger für ihre Entscheidungen kritisiert werde.

Auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes werfen sich die Stars in ihre schicksten Kleider und Anzüge – Abendgarderobe ist ein Muss. In diesem Jahr stachen aber zwei Frauen besonders raus, die sich nicht unbedingt an den Dresscode gehalten haben: Jennifer Lawrence (32) trug etwa unter ihrem roten Abendkleid Flipflops! Irina Shayk (37) hingegen erschien fast halb nackt und trug ein gewagtes Outfit.

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Irina Shayk auf dem Filmfestival von Cannes, Mai 2023

