Lässt sich Prinz Harry bald von Herzogin Meghan scheiden?

Läuft es bei den beiden wirklich so schlecht? Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind seit 2018 miteinander verheiratet. Zusammen haben die Eheleute, mit Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (1), zwei Kinder. Zwei Jahre nach ihrer Vermählung legten sie ihre royalen Pflichten ab und zogen in die USA. Harry gab für die einstige Schauspielerin quasi sein altes Leben auf. Zuletzt behauptete jedoch ein Insider, dass es zwischen den Eheleuten kriselt. Zieht Harry deswegen etwa eine baldige Scheidung in Erwägung?

Ob der Bruder von Prinz William (40) diesen Schritt tatsächlich in Erwägung zieht, ist nicht bekannt. Dennoch hält der Ex-Butler von Prinzessin Diana (✝36) es für sehr wahrscheinlich, dass die Ehe der beiden nicht für die Ewigkeit bestimmt ist. "Ich habe keinen Zweifel, denn es wird passieren – das wissen wir alle", erklärte Paul Burrell (64) im Interview mit GB News überzeugt. Doch bei einer Scheidung könnte es sein, dass der 38-Jährige seine beiden Kids verliert. "Wegen seiner eigenen Familiengeschichte wird er so lange ausharren, wie er nur kann", meinte der einstige Royal-Angestellte weiter.

In ihrer Wahlheimat, Montecito, soll Harry sich zudem überhaupt nicht wohlzufühlen. Während die einstige Suits-Darstellerin viel mit Freunden ausgeht, bleibt er angeblich lieber zu Hause. Meghan soll das aber nicht sonderlich interessieren. "Sie neigt dazu, Harry zu Hause zu lassen", behauptete eine Quelle gegenüber Daily Mail.

