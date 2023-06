Luca Hänni und Christina Lufts Haus ist endlich fertig!

Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) können jetzt endlich ihr Haus beziehen! 2020 hatte das Paar sich bei Let's Dance kennen und lieben gelernt. Seitdem halten die Turteltauben ihre Fans im Netz stets auf dem Laufenden. So verkündeten die Tänzerin und der Sänger im vergangenen Sommer, stolze Besitzer eines Hauses zu sein, welches sie nach ihren Wünschen umbauen. Dafür zog die Beauty zu ihrem Liebsten in die Schweiz. Mittlerweile ist das Traumpaar sogar verlobt. Nun ist Luca und Christinas Traumhaus endlich fertig!

Auf Instagram teilt die Profitänzerin ein Bild von sich und ihrem Liebsten. Darauf sitzt das Paar total verliebt auf dem Boden ihres Eigenheims und schaut aus der großen Fensterfront. Diese zeigt eine malerische Landschaft mit Bergen am Horizont. "Das nächste Kapitel. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist!", verkündet die 33-Jährige glücklich. "Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten", erklärt Christina. Bald stehe dann auch schon der Umzug für sie und Luca an.

Auch über Nachwuchs denkt das verlobte Paar offenbar schon nach! "Ich möchte gerne eine Family, wenn alles klappt", plauderte der diesjährige The Masked Singer-Gewinner im Podcast "SI.Talk – der Podcast der Schweizer Illustrierten" aus. Für Nachwuchs sei der Musiker grundsätzlich bereit – in Planung sei ein Baby jedoch noch nicht. Denn die beiden TV-Persönlichkeiten seien derzeit beruflich ganz schön eingespannt. "Mal gucken, was die Zeit bringt", zeigte sich Luca jedoch zuversichtlich.

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im April 2023

Anzeige

Getty Images Christina Luft und Luca Hänni bei der Premiere von "No Time To Die"

Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de