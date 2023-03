Sind Christina Luft und Luca Hänni bereit für Nachwuchs?

Sind Christina Luft (33) und Luca Hänni (28) womöglich bald zu dritt? 2020 hatte das Paar sich bei Let's Dance kennen und lieben gelernt. Seitdem halten die Turteltauben ihre Fans im Netz stets auf dem Laufenden. So verkündeten sie im vergangenen Sommer, stolze Hausbesitzer zu sein. Dafür zog die Tänzerin zu ihrem Liebsten in die Schweiz. Mittlerweile ist das Traumpaar sogar verlobt. Nun plaudert Luca aus, dass er bereit dafür ist, mit seiner Christina eine Familie zu gründen!

"Ich möchte gerne eine Family, wenn alles klappt", plaudert der Sänger im Podcast "SI.Talk – der Podcast der Schweizer Illustrierten" aus. Für Nachwuchs sei er zudem grundsätzlich bereit – in Planung sei ein Baby jedoch noch nicht. Denn die beiden TV-Persönlichkeiten seien derzeit beruflich ganz schön eingespannt. "Mal gucken, was die Zeit bringt", zeigt sich Luca jedoch zuversichtlich hinsichtlich ihrer Familienplanung.

Die Hochzeitsvorbereitungen der beiden sind allerdings bereits in vollem Gange. "Da steht eigentlich schon das Meiste. Den Termin verraten wir zwar nicht, aber wir sind fleißig am Organisieren", verriet der "Don't Think About Me"-Interpret vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash. Da Christina aktuell bei "Let's Dance" wieder alle Hände voll zu tun hat, liege die Planung derzeit hauptsächlich in Lucas Verantwortung. "Wir haben gerade beide viel zu tun, aber ich bin da ein bisschen mehr involviert", fügte er hinzu.

Getty Images Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Stars

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, 2023

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft

