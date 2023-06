Nach wildem JGA auf Ibiza: Jetzt heiratet Olivia Attwood!

Olivia Attwood tritt endlich vor den Traualtar. Die britische Love Island-Teilnehmerin ist mit dem Fußballer Bradley Dack liiert. Verlobt sind sie schon seit einiger Zeit, aber die geplante Hochzeit 2020 musste verschoben werden. Doch jetzt ist es endlich so weit: Ihre letzten Tage als unverheiratete Frau verbrachte die Blondine bereits auf Ibiza – und nun hat der Countdown zu Olivias Hochzeit begonnen.

Am Samstag werden Olivia und ihr Bradley sich das Jawort geben. Die letzten Vorbereitungen sollen bereits in vollem Gange sein – und das wohl zur Überraschung ihrer Anhänger. "Die Fans denken wahrscheinlich immer noch, dass Olivia verreist ist, aber in Wirklichkeit ist sie zu Hause und bereitet sich auf ihre Hochzeit vor", meint ein Insider zu The Sun. Bisher hatte die 32-Jährige noch weiter fleißig Bilder und Videos ihres wilden Junggesellinnenabschieds auf Ibiza geteilt. Offenbar möchte Olivia ihre Community mit ihrem großen Tag überraschen. Laut der Quelle habe sie die Details ganz bewusst unter Verschluss gehalten.

Überraschend dürfte für Olivias Fans auch das Thema ihres Junggesellinnenabschieds gewesen sein. Sie feierte mit ihren Freunden nämlich unter dem Motto Beerdigung. Die Farbe des Abends war demnach natürlich Schwarz und vor allem Olivias freizügiges Outfit stach hervor. Zu einem der Bilder auf ihrem Instagram-Profil schrieb sie: "Ruhe in Frieden an die Freundinnen-Ära."

Instagram / oliviajade_attwood Bradley Dack und Olivia Attwood im Mai 2023

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Star

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood und Bradley Dack, März 2022

