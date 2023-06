So schlecht steht es um König Charles und seinen Sohn Harry!

Die Fronten verhärten sich weiter! Prinz Harry (38) gilt als das schwarze Schaf unter den britischen Royals. Nachdem der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und Herzogin Meghan (41) von heute auf morgen ihre royalen Pflichten ad acta legten, machten Negativschlagzeilen keinen Halt vor den Aussteigern. Allerdings nahm das Pärchen ebenfalls kein Blatt vor den Mund, wenn es um öffentliche Kritik am britischen Königshaus ging. Nun soll sich das Verhältnis zwischen Harry und König Charles (74) weiter verschlechtert haben!

Kürzlich plauderte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus, dass die Beziehung zwischen dem Monarchen und seinem Sohn Harry jetzt wohl noch "sehr viel schlechter" als vor seiner Krönung sei. "In den letzten Monaten hat sich Harry über seinen Bruder William und seine Schwägerin Kate ausgelassen, aber auch über Camilla (75)", erklärt der Insider. Letzteres scheint wohl vor allem für seinen Vater Charles ein absolutes No-go zu sein. "Er ist zutiefst bestürzt, dass sein jüngster Sohn seine geliebte Frau so angreifen könnte", fügt die Quelle hinzu.

Während sich der neue Regent des Vereinigten Königreichs lieber ein Beispiel an seiner Mutter zu nehmen scheint und über Risse in der Familie schweigt, packt Harry dafür umso mehr aus. In seiner Autobiografie Reserve sprach der 38-Jährige nur zu gerne über seine Schwiegermutter – er beschrieb Camilla dabei als "gefährliche Schurkin", die "Leichen auf der Straße" hinterlässt, um ihr öffentliches Image aufzufrischen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images König Charles, Krönung

Anzeige

Getty Images Königin Camilla bei ihrer Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de