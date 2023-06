"Temptation Island" geglückt? Adam Bloch sieht Fehler ein

Hier scheint es wohl ein Happy End zu geben! Bei Temptation Island geht es in diesem Jahr ordentlich zur Sache. Besonders bei Nico Legat und Verführerin Siria Longo hat es wohl gefunkt – und die beiden hatten Sex. Ein schlechtes Gewissen schien der Vergebene allerdings nicht zu haben. Bei Adam Bloch sieht das aber anders aus, denn: Er sieht seine Fehler ein!

Während des Lagerfeuers in Folge zehn sieht der 26-Jährige Bilder seiner Freundin Loreen Schenke, die offenbart, dass sie sich mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit von ihrem Partner wünscht. "Ich glaube, sie hat das ausgesprochen, was ich auch im Kopf hatte", gibt Adam preis. Das habe er inzwischen eingesehen, und werde das auf jeden Fall ändern. "Wenn Loreen das jetzt hören würde, würde ich ihr sagen, dass ich sie von ganzem Herzen liebe", schwärmt er. Er würde alles auf der Welt tun, damit die beiden glücklich sein könnten. "Ich liebe sie so krass, das kann man nicht in Worte fassen, das muss man fühlen", schwärmt der Realitystar von seiner Freundin. Er wolle keine andere Frau mehr in seinem Leben.

Nico hingegen sieht seine Fehler offenbar überhaupt nicht ein. Während Siria das Techtelmechtel mit dem Sohn von Thorsten Legat (54) im Einzelinterview beichtete, zeigte der keinerlei Reue. "Ich denke, Nico ist es scheißegal, was passiert ist. Ich habe das Gefühl, er hat überhaupt kein schlechtes Gewissen", war sich die Verführerin sicher.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / loreenschenke Loreen Schenke, Realitystar

Anzeige

Instagram / adamblochh Adam Bloch, Realitystar

Anzeige

Temptation Island, RTL+ Nico Legat und Siria Longo bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de