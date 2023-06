Anna Maria Damm genießt Tag mit ihrer neugeborenen Tochter

Anna Maria Damm (27) könnte momentan wohl nicht glücklicher sein! Die YouTuberin war 2018 zum ersten Mal Mama geworden. Ihre Tochter Eliana durfte sich im vergangenen April dann über ein Geschwisterchen freuen: Ihre Schwester Kaia erblickte das Licht der Welt. Seitdem hält die zweifache Mama ihre Community über ihr Familienleben stets auf dem Laufenden – und gewährt jetzt sogar einen Einblick in einen Tag gemeinsam mit ihrem Nesthäkchen.

Die Beauty genoss einen Tag in der Sonne, was sie mit einigen Bildern auf Instagram festhält. Die Aufnahmen zeigen, wie sie zum Beispiel ein Picknick mit Freunden veranstaltet. Das ist aber nicht das Interessante an ihrem Post: Weitere Fotos zeigen, wie die Brünette ihren jüngsten Spross in ihren Armen wiegt und dabei überglücklich wirkt. "Der Sommer ist endlich in Deutschland angekommen", kommentiert sie schlicht ihren Beitrag und fügt noch den Hashtag Mama und Tochter hinzu.

Vor wenigen Wochen hatte Anna einen Erfolg mit der kleinen Kaia gefeiert. "Wir hatten eine erfolgreiche erste Nacht alleine", hatte sich die 27-Jährige in ihrer Story gefreut. Lediglich ein einziges Mal habe sie aufstehen müssen, um ihr Neugeborenes zu stillen.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Kaia, Juni 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Kaia

Getty Images Anna Maria Damm im Januar 2019

