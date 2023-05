"Erste erfolgreiche Nacht": Anna Maria Damm gibt Baby-Update

Sie schwebt immer noch im Baby-Glück! Anna Maria Damm (27) war 2018 zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre kleine Tochter Eliana durfte sich dann vor wenigen Wochen über eine kleine Schwester freuen – Ende April erblickte Kaia das Licht der Welt. Mit zwei kleinen Kindern im Haus leidet der Schlaf der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin jedoch sehr. Doch nun hatte Anna ein kleines Erfolgserlebnis!

Für das Model und ihr Neugeborenes stand jetzt ein Mutter-Tochter-Wochenende an – und das lief wohl ziemlich gut! "Wir hatten eine erfolgreiche erste Nacht alleine", freut sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story. "Es war eigentlich ganz entspannt, sie hat fast durchgeschlafen. Ich musste nur einmal in der Nacht stillen", plaudert Anna aus.

Kurz nach der Geburt sah das allerdings anders aus! "Ich habe sowieso einen kack Rhythmus, weil ich ja alle zwei Stunden aufstehe, um sie zu stillen", erzählte die Schönheit in einem YouTube-Video über die Geburt. Außerdem schlafe sie meistens mit ein, wenn sie ihre ältere Tochter Eliana ins Bett bringe. "Ich muss aber wieder wach werden für Kaia", erzählte Anna.

Instagram / annamariadamm Die Familie von Anna Maria Damm im Krankenhaus

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Baby, April 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im April 2023

