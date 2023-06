Bauchfrei: Ex-GNTM-Kandidatin Luisa Hartema zeigt Babykugel

Luisa Hartemas (28) Babybauch wächst und wächst! Die Gewinnerin der siebten Staffel von Heidi Klums (50) Castingshow Germany's next Topmodel könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein: Die Influencerin erwartet gerade nämlich zum ersten Mal Nachwuchs. In den sozialen Medien hält sie ihre Community mit regelmäßigen Posts auf dem Laufenden. Jetzt setzt Luisa ihre kugelrunde Körpermitte in einem bauchfreien Outfit in Szene!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Luisa nun diesen Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch total stolz präsentiert: Auf dem Foto posiert die Mama in spe vor einem Spiegel und fotografiert sich mit dem Smartphone. Dabei trägt sie eine gestreifte Hose in Beigetönen und ein dunkelbraunes Bikini-Oberteil. Zusätzlich versieht sie das Posting mit dem Hashtag #27SSW – sie ist inzwischen also in der 27. Schwangerschaftswoche angekommen.

Aber nicht nur Luisa scheint total happy zu sein – auch die Fans der werdenden Mutter kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! "Die Schwangerschaft steht dir so gut!", "Wunderschön" oder auch "So schön", bringen beispielsweise drei User ihre Begeisterung in der Kommentarspalte zum Ausdruck.

Hauter,Katrin Luisa Hartema im Juli 2022 in Düsseldorf

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema im Januar 2023

Instagram / luisahartema_ Luisa Hartema, Ex-GNTM-Kandidatin

