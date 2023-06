Beauty-Eingriffe geplant? So denkt Laura Maria Rypa darüber

Möchte Laura Maria Rypa (27) etwas an ihrem Körper verändern? Seit rund drei Jahren steht die Influencerin bereits durch ihre Beziehung zu Pietro Lombardi (30) im Fokus der Öffentlichkeit. Nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihr Aussehen wird dabei von den Fans genaustens unter die Lupe genommen. Bereits in der Vergangenheit hatte die Social-Media-Bekanntheit betont, dass sie sich noch nie unters Messer gelegt hat. Doch kann sich Laura vorstellen, sich irgendwann einem Beauty-Eingriff zu unterziehen?

"Nein! Es ist wirklich allen da draußen selbst überlassen, was man mit seinem Körper macht, aber ich habe so Angst vor 'Veränderungen', deshalb würde ich niemals etwas machen lassen", betont die 27-Jährige in ihrer Instagram-Story im Rahmen eines Q&A. Die Mama eines Sohnes traue sich selbst an kleine Eingriffe wie eine Lippenpigmentierung nicht ran. "Ich bleibe dann doch lieber 'natürlich'", stellt Laura klar.

Doch in der Vergangenheit sah das ein wenig anders aus. "Ich sag euch ehrlich, ich habe vor sehr, sehr langer Zeit meine Lippen mal mit Hyaluron aufspritzen lassen und das ist das Einzige, was ich hab machen lassen", verriet die Influencerin 2020 auf Instagram. Doch nachdem sie erfahren habe, dass das Hyaluron wandern könne, habe sie den Eingriff nicht mehr wiederholen lassen.

Action Press / Hauter,Katrin Laura Maria Rypa auf einem Event

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juli 2022

