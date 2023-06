Bestätigt: "The Witcher" bekommt auch noch fünfte Staffel!

Fans dürfen sich auf Nachschub freuen! Seit zwei Staffeln verkörpert Henry Cavill (40) nun schon den Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher. Die dritte Staffel, die in wenigen Wochen das Licht der Streamingwelt erblicken wird, ist jedoch seine letzte. Dann wird der Schauspieler von Hunger Games-Star Liam Hemsworth (33) ersetzt werden. Dass es eine vierte Staffel geben wird, war den Fans also bewusst – nun wurde aber auch noch eine fünfte Staffel von "The Witcher" angekündigt!

"Wir fangen gerade mit den Dreharbeiten der vierten Staffel mit Liam Hemsworth an", verrät die Castingdirektorin Sophie Holland gegenüber Deadline. Doch offenbar soll mit weiteren Folgen direkt daran angeknüpft werden. "Nach einer kurzen Pause geht es direkt mit der fünften Staffel weiter“, verkündet sie die frohe Botschaft.

Der erste Teil der dritten Staffel wird am 29. Juni auf der Streamingplattform Netflix erscheinen. Die finalen vier Folgen mit Henry in der Hauptrolle werden einen Monat später, am 27. Juli, erscheinen. Damit wird sich der "Enola Holmes"-Darsteller endgültig von der Rolle verabschieden.

Henry Cavill in "The Witcher"

Liam Hemsworth im November 2022

Anya Chalotra in "The Witcher"

