Fata Hasanović zeigt ihren Babybauch im stylishen Zweiteiler

Fata Hasanović (28) kugelt langsam! Die einstige Germany's next Topmodel teilte im März dieses Jahres süße Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie erwartet zum ersten Mal ein Kind! Gemeinsam mit ihrem Partner Izi darf sie sich schon bald über einen kleinen Jungen freuen. Über die Fortschritte ihrer Schwangerschaft hält die Influencerin ihre Fans stets auf dem Laufenden. Jetzt zeigt Fata, wie groß ihr Babybauch schon ist!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige eine Handvoll Bilder von ihrem Urlaub auf Mauritius. Auf einigen Schnappschüssen posiert Fata in einem stylishen orangefarbenen Zweiteiler vor einem Wasserfall. Darauf präsentiert sie stolz ihren Babybauch von der Seite. Auf einem anderen Selfie schoss sie das Bild von unten, was die Kugel ordentlich in Szene setzt.

Mittlerweile freut sich Fata schon riesig auf ihren Sohn. Auf ihrem Partner Izi kann sie diesbezüglich auch auf jeden Fall bauen! "Du wirst für unseren Sohn auch der Rücken sein, an den man sich immer lehnen kann und auf den Verlass ist. Der einem zuhört und immer bereit ist, zu kämpfen, vor allem für uns", schwärmte sie kürzlich im Netz.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im Mai 2023

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović mit ihrem Babybauch

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović (rechts) mit ihrem Partner Izi

