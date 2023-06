Iris Klein flippte aus und zerstörte Peters Hab und Gut!

Sie packt aus! Iris Klein (56) und ihr Ex-Mann Peter (56) sorgten in den vergangenen Monaten für so einige Schlagzeilen, da der gelernte Malermeister im Januar mit Yvonne Woelke (41) fremdgegangen sein soll. Immer wieder schossen sie öffentlich gegeneinander. Mittlerweile scheint sich der Rosenkrieg aber etwas gelegt zu haben. Nun packt Iris darüber aus, wie krass sie nach der Trennung reagierte!

Im Interview mit Bild gibt die 56-Jährige jetzt ganz offen preis, wie sie das Liebes-Aus verarbeitete. "Ich habe seine Gitarren erstmal kaputt gemacht, bin dann ausgeflippt. Ich habe auch den Fernseher zerkratzt, mit dem Messer", verrät sie ehrlich. Peter habe sie dann versucht zu besänftigen. Das habe Iris aber nicht akzeptiert und konfrontierte ihn mit seinem Video, auf dem er sich unter Tränen entschuldigt hatte – das scheint aber nicht aufrichtig gewesen zu sein: "Da sagt er zu mir, er hat ein schlechtes Gewissen gehabt, deswegen hat er geheult."

Von der schlimmen Trennungszeit scheint sich die Reality-TV-Bekanntheit erholt zu haben. Mit ihrem neuen Partner, den sie nur als "Mister T." bezeichnet, geht es ihr offensichtlich mehr als gut. Trotzdem will sie ihren Liebsten erstmal nicht im Netz zeigen, denn er wolle nicht ins Rampenlicht. "Ich finde das auch gut so", betonte Iris in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de