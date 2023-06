Knossi feiert "Let's Dance"-Comeback im Klamottenladen!

Knossi (36) hat offenbar nichts verlernt! In diesem Jahr schwang der erfolgreiche Streamer gemeinsam mit Isabel Edvardsson (40) das Tanzbein bei Let's Dance! Dabei konnte sich der Internetstar von Show zu Show steigern und den fünften Platz ergattern. Doch auch außerhalb der Sendung scheint der Entertainer seinen Spaß an dem Sport gefunden zu haben. Zur Eröffnung wirbelt Knossi nun mit Isabel durch einen Klamottenladen!

Zu der Eröffnung eines Klamottenladens in Köln fanden sich so einige "Let's Dance"-Stars zusammen. So auch die einstigen Tanzpartner Knossi und Isabel. Wie die Bild berichtet und Aufnahmen beweisen, legen die Blondine und Massimo Sinató (42) dabei sogar einen Tanz aufs Parkett. Doch auch der selbst ernannte "König des Internets" kann offenbar nicht widerstehen, schnappt sich seinen ehemaligen Tanzprofi und wirbelt mit ihm umher – inklusive Hebefigur! Ganz toll finden das augenscheinlich auch die anderen Anwesenden. Unter anderem Evelyn Burdecki (34), Nicolas Puschmann (32), Victoria Swarovski (29) und Jorge Gonzalez (55) feuern das Paar begeistert an.

"Let's Dance" soll jedoch nicht die einzige Herausforderung sein, der sich Knossi in diesem Jahr stellt. Vor wenigen Wochen sagte er zu, erneut an der Survival-Show "7 vs. Wild" teilzunehmen. Auch bei der Poker-Weltmeisterschaft in Las Vegas wird der Livestreamer teilnehmen!

