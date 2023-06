Kurz nach Geburt: Kisu verrät den Namen ihres zweiten Kindes

Kisu (31) hat das Geheimnis um den Namen ihrer Tochter gelüftet! Die YouTuberin und ihr Mann sind vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach der Geburt von Töchterchen Milena im Jahr 2019 durften sie nun wieder ein kleines Mädchen auf der Welt willkommen heißen. Kurz nach der Geburt hatte die Influencerin angekündigt, den Namen ihres zweiten Babys zeitnah zu verraten. Jetzt plauderte Kisu endlich aus, wie ihr Neugeborenes heißt!

"Hallo Leonie. Du wirst so geliebt", schrieb die Wahl-Kölnerin zu einer Reihe von Instagram-Bildern, die sie auf dem Weg zu ihrem Babyglück zeigen. Auf dem ersten hält sie ihre Tochter liebevoll im Arm, das zweite zeigt sie gegen Ende der Schwangerschaft – die anderen in früheren Stadien. Der Babyname scheint bei den Fans ziemlich gut anzukommen. "So ein wunderschöner Name", kommentierte ein User. Ein anderer schrieb: "Sehr gut ausgewählt."

Die kleine Leonie hatte Kisu zu Hause zur Welt gebracht. Über die Hausgeburt schwärmte die Nestliebe-Gründerin im Promiflash-Interview: "[Sie] war total schön, vor allem wegen der vertrauten Atmosphäre." Sie kenne die Hebamme bereits lange und auch ihr Mann sei dabei gewesen.

