Liebe zu Al Pacino: Das sagt Noor zum Mega-Altersunterschied

Noor Alfallah steht zu ihrer Liebe! Vor Kurzem hatten überraschende News die Runde gemacht: Die Beauty und ihr Partner Al Pacino (83) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Paar trennt einen Altersunterschied von knapp 54 Jahren, denn Noor ist erst 29 Jahre alt. Die Schwangerschafts-News sorgten vor allem bei den Fans für Entsetzen. Doch was Noor selbst zu dem großen Altersunterschied zu ihrem Liebsten?

Wie The Sun jetzt berichtet, hat die 29-Jährige eine Reihe von Ex-Freunden, die um einiges älter als sie waren – unter anderem auch Mick Jagger (79). Rund ein Jahr war Noor mit dem Sänger liiert, als sie 22 und er 74 Jahre alt war. Schon damals hatte sie eine ganz klare Meinung zu dem großen Altersunterschied: "Unser Alter hat für mich keine Rolle gespielt. Das Herz weiß nicht, was es sieht, es weiß nur, was es fühlt. Es war meine erste ernsthafte Beziehung, aber es war eine glückliche Zeit für mich", erklärte sie gegenüber Hello!.

Nachdem das Techtelmechtel mit dem Rolling Stones-Frontmann 2018 in die Brüche gegangen war, traf sich die ehemalige TV- und Filmproduzentin regelmäßig mit dem heute 61-jährigen Milliardär Nicolas Berggruen oder wurde mit dem Hollywood-Star Clint Eastwood (93) gesehen. Es scheint, als ob Noor einen bestimmten Typ hat, wenn es um Männer geht! "Sie trifft sich meistens mit sehr reichen, älteren Männern", stellte eine Quelle klar.

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah, Filmproduzentin

Anzeige

Getty Images Al Pacino auf der Premiere von "House of Gucci"

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah im Februar 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Noor so entspannt mit dem Altersunterschied umgeht? Das geht echt gar nicht! Na ja, wo die Liebe hinfällt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de