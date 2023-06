Nach Bruder Harry: Prinz William zieht Buch-Deal an Land

Packt jetzt etwa der nächste Royal aus? Anfang des Jahres kam Prinz Harrys (38) langersehnte Autobiografie "Reserve" auf den Markt. In dieser packt der Herzog von Sussex über das britische Königshaus aus und lässt kein gutes Haar an seinem Vater König Charles (74) und seinem Bruder Prinz William (40). Folgt jetzt etwa der Gegenschlag? William überrascht jetzt mit einem Buch-Deal!

Anders als Harry wird der 40-Jährige aber nicht schmutzige Wäsche oder gar Palast-Interna auspacken. Wie Hello! berichtet, wird der Gatte von Prinzessin Kate lediglich das Vorwort für das Werk mit dem Titel "The Earthshot Prize: A Handbook For Dreamers And Thinkers: Solutions to Repair Our Planet" schreiben. In dieser Publikation geht es primär darum, "die nächste Generation von Innovatoren für Klimalösungen" zu inspirieren. Die Veröffentlichung soll außerdem ein Handbuch für junge Menschen sein, "die nach praktischen Lösungen zur Rettung des Planeten suchen".

Royal-Fans können also aufatmen: Erstmal wird wohl kein weiteres Mitglied aus der Reihe tanzen. Und auch Harry und Meghan haben wohl langsam genug. Erst kürzlich verriet ein Insider, dass die beiden keine Kritik am Palast mehr ausüben wollen. "Diese Phase ihres Lebens ist vorbei – es gibt nichts mehr zu sagen", erklärte eine Quelle gegenüber The Sun.

Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Prinz William und Prinzessin Kate, Mai 2023

Herzogin Meghan und Prinz Harry, September 2022

