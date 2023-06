Ohne Vater aufgewachsen: Für Amira Pocher war es "die Hölle"

Amira Pochers (30) Kindheit war nicht gerade einfach. Bereits in der Vergangenheit hatte die Moderatorin preisgegeben, dass sie ohne ihren Vater aufgewachsen ist. Ihr schwieriges Verhältnis zu ihm hatte sie vergangenes Jahr sogar in einem Tanz bei Let's Dance verarbeitet. Doch jetzt verrät Amira noch einmal, wie schlimm es wirklich für sie war, keinen Vater in ihrem Leben zu haben.

In ihrem Podcast "Die Pochers" sprach die 30-Jährige mit ihrem Gatten Oliver Pocher (45) nun über das bevorstehende Babyglück von Al Pacino (83). Die Tatsache, dass der Schauspieler sein Kind wahrscheinlich nicht aufwachsen sehen wird, löste in der Moderatorin so einiges aus. "Wie ich weiß, ist das die Hölle. Ich fand es nicht schön, ohne Vater groß zu werden", betont Amira.

Die zweifache Mutter glaubt zudem, dass sie daher an einem Vaterkomplex leide. Hat sie sich etwa daher für ihren Mann entschieden? Schließlich ist Olli 15 Jahre älter. Das fragte sich auch der Komiker, doch seine Liebste gab ihm direkt Entwarnung. "Du hast ihn ein bisschen geheilt", stellt Amira klar.

Getty Images Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Podcasterin

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

