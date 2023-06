So stellt sich Ida Kulis ihre Zukunft nach GNTM-Aus vor

Wie geht es für Ida Kulis weiter? Die Kölnerin nahm an der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel teil. Bis in die Top Ten schaffte sie es sogar – doch zum großen Entsetzen der Fans musste sie in der vergangenen Folge ihre Koffer packen. Doch ist das Aus in der Castingshow von Heidi Klum (50) für sie auch das Aus mit dem Modeln? Promiflash hakte bei Ida nach, wie es für sie jetzt weitergehen soll!

"Ich muss sagen, Gott sei Dank läuft es bei mir sehr gut, auch nach GNTM", gibt die 23-Jährige im Gespräch mit Promiflash zu. Derzeit sei sie etwa gerade in Italien für eine große Unterwäschemarke. Damit würde Ida auch gerne weitermachen: "Ich würde schon in der Modelbranche bleiben, ich würde das auch gerne mit Social Media verbinden, weil ich das eine gesunde Mischung finde. Ich mag das auch voll gerne, das ist total meins", erklärt sie.

Tatsächlich hatte Ida vor ihrer Teilnahme bei GNTM auch alles auf eine Karte gesetzt: Sie hat ihren vorherigen Job in der Immobilienbranche gekündigt! Zurück in das alte Leben will sie jetzt auch auf gar keinen Fall mehr: "Zurück zu meinem alten Job gehen würde ich nicht, das steht fest. [...] Ich hab's genossen, die Kündigung war das Beste, was ich machen konnte", betont sie abschließend.

ProSieben / Sven Doornkaat Ida Kulis beim GNTM-Covershooting 2023

Instagram / ida_kulis Ida, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Ida, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

