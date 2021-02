Sabrina Wlk muss bei Are You The One? ordentlich einstecken! Bereits in der vergangenen Folge des Kuppelformats waren sich die beiden Single-Boys Dominik und Dario sicher, die Blondine durchschaut zu haben. Demnach suche die Wienerin nur nach der Aufmerksamkeit eines Mannes – sei diese nicht gegeben, würde sich Sabrina an den nächsten Kerl ranmachen. Eine Diskussion zwischen den Männern und der Beauty eskalierte nun komplett: Domi beschimpfte Sabrina mit heftigen Worten!

Nachdem Sabrinas aktueller Flirt-Partner Marko der Schönheit verriet, dass sie von Dario und Dominik regelrecht veräppelt wurde, suchte die Lehramtsstudentin das Gespräch mit ihnen. Dann der Eklat: "Ich hab es von Anfang an gewusst. Was für Gefühle? Du bist eine kleine Wiener F*tze", knallte Domi der 23-Jährigen vor versammelter Mannschaft an den Kopf. Eine Aussage, die der selbst ernannten Abenteurerin zusetzte. "Sein Kommentar war echt unpassend", erklärte Sabrina und machte nach einer versuchten Rechtfertigung unter Tränen auf dem Absatz kehrt.

"Ich würde es verstehen, wenn ich mit allen geschmust hätte und was weiß ich", ließ Sabrina die vergangenen Tage im Einzelinterview Revue passieren. Bei ihren Mitbewohnern kam ihr Verhalten aber offensichtlich anders an. "Sie ist hier im Haus die Schlimmste, blickt es aber nicht. Sie ist auch gar nicht mein Niveau", erklärte Dario. So habe Sabrina in sechs Tagen bereits vier Männer kennengelernt. Doch gerade diese Tatsache sei in den Augen der Österreicherin doch Ziel des Spiels – immerhin soll am Ende das Perfect Match gefunden werden.

Alle Infos zu “Are You the One?” bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Dominik Brcic, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Sabrina und Marko

Anzeige

TVNOW Dominik und Dario

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de