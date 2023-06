Zu alt für Ken? Ryan Gosling macht den Hatern eine Ansage

Er kontert ganz schön raffiniert! In wenigen Wochen kommt der langersehnte Film Barbie in die Kinos. In den Hauptrollen der legendären Puppe und ihrem Lover Ken sind Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42). Letzterer musste sich in den vergangenen Wochen viel Kritik anhören: Er sei zu alt für die Rolle. Doch Ryan reagiert nun ziemlich cool auf die Bedenken der Fans!

In einem Interview mit GQ bezieht der 42-Jährige Stellung. "Ich würde sagen, wenn die Leute nicht mit meinem Ken spielen wollen, gibt es viele andere Kens, mit denen man spielen kann", erzählt der Hollywoodstar mit einem Schmunzeln. Für ihn seien die Diskussionen um das Alter seines Kens ziemlich "lustig", da die Leute nicht über die Figur nachgedacht haben, bevor er dafür gecastet wurde.

Genau aus diesem Grund wolle der Partner von Eva Mendes (49) die Geschichte der Kultfigur erzählen – und, weil seine Kinder ihn dazu inspiriert haben. Denn im Hause Gosling/Mendes fliegt ab und an eine dieser Puppen herum. "Eines Tages sah ich Ken mit dem Gesicht nach unten im Schlamm neben einer zerquetschten Zitrone", schildert er im Interview und ergänzt: "Ich dachte mir: 'Die Geschichte dieses Mannes muss erzählt werden'.“

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie, "Barbie"-Darsteller

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Instagram / evamendes Eva Mendes, Model

